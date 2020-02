Marseille krijgt na zege op Lille Champions League in zicht

Video De Vrij met Internazio­na­le onderuit in topper tegen oude club Lazio

22:40 Lazio is opgeklommen naar de tweede plaats in de Serie A. Het team van coach Simone Inzaghi won vanavond in een volgepakt Stadio Olimpico in Rome met 2-1 van Internazionale. Stefan de Vrij veroorzaakte een strafschop tegen zijn oude club, een week na zijn heldenrol in de derby tegen AC Milan.