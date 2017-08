Martens heeft eerste prijs met FC Barcelona al binnen

Club Brugge zet Standard opzij

16:47 Club Brugge heeft zich vandaag enigszins gerevancheerd voor de uitschakeling in de Europa League. Drie dagen na de nederlaag van 3-0 bij AEK Athene won het elftal van trainer Ivan Leko in eigen stadion met 4-0 van Standard Luik. Brugge is na vijf speelronden nog zonder puntenverlies, net als Charleroi.