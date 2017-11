Martens met twee assist belangrijk voor FC Barcelona in Champions League

Gattuso vol lof over oud-ploeg­ge­noot: 'Pirlo kan alles'

16:30 Gennaro Gattuso (39) is vol lof over zijn voormalig teamgenoot Andrea Pirlo (38), die deze week een punt zette achter zijn voetbalcarrière. Gattuso speelde bij AC Milan en het Italiaans nationale elftal samen met Pirlo. ,,Toen ik Pirlo voor de eerste keer zag spelen, dacht ik dat ik beter een ander beroep had kunnen kiezen."