Martínez leidt Rode Duivels ook tijdens EK 2021 én WK 2022

Hud­son-Odoi terug op Chel­sea-trai­ning na arrestatie in verkrach­tings­zaak

19 mei Aanvaller Callum Hudson-Odoi van Chelsea is twee dagen na zijn arrestatie door de politie in Londen teruggekeerd op het trainingsveld. De 19-jarige international werkte bij zijn club samen met enkele ploeggenoten een aangepaste training af, geheel volgens het coronaprotocol dat in de Premier League van kracht is.