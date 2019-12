Mascherano gaat weer in Argentinië voetballen

Mascherano brak in eigen land door bij River Plate. Via de Braziliaanse club Corinthians kwam hij in 2006 naar Europa, waar de verdedigende middenvelder voor West Ham United, Liverpool en FC Barcelona speelde. Met de Spaanse club veroverde Mascherano niet alleen vijf landstitels, maar won hij ook twee keer de Champions League en het WK voor clubs. Begin 2018 koos de Argentijn voor een lucratief avontuur bij Hebei China Fortune.

Mascherano speelde 147 interlands. Hij haalde met Argentinië in 2014 de finale van het WK, waarin Duitsland na verlenging te sterk was. Mascherano was ook van de partij op de WK's van 2006, 2010 (als aanvoerder) en 2018. Na de nederlaag tegen Frankrijk in de achtste finales van het laatste WK (3-4) stopte hij als international.