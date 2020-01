Matip en Fabinho klaar voor rentree bij Liverpool

Volgens Klopp is de kans groot dat zowel Matip als Fabinho zondag in de thuiswedstrijd tegen Manchester United in actie komt. Verdediger Dejan Lovren (dijbeen) en de middenvelders Naby Keïta (lies) en James Milner (dijbeen) zijn niet van de partij bij de koploper van de Premier League.



Liverpool heeft nog wat goed te maken tegen nummer vijf ManUnited. Het enige puntenverlies tot dusver in deze competitie incasseerde de succesploeg van Klopp op 20 oktober op Old Trafford (1-1). Met 61 punten uit 21 duels staat Liverpool er uitstekend voor. Manchester City heeft als nummer twee 47 punten, met ook nog een wedstrijd meer gespeeld.