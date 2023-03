Matthijs de Ligt heeft in München nu rust gevonden: ‘Het is onderweg wel een rollercoaster geweest’

Met samenvatting Jubel bij Paris Saint-Ger­main: jubileum­tref­fer Lionel Messi én record Kylian Mbappé

Lionel Messi heeft met zijn doelpunt in de wedstrijd bij rivaal Olympique Marseille zijn 700ste clubdoelpunt in zijn carrière gemaakt. Dat deed hij in zijn 840ste wedstrijd in clubverband. Kylian Mbappé werd op 24-jarige leeftijd gedeeld clubtopscorer bij Paris Saint-Germain. En om het feestje compleet te maken boekte de koploper in de Ligue 1 een 0-3 zege op bezoek bij de naaste achtervolger.