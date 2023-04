Matthijs de Ligt kijkt uit naar clash met Erling Haaland: ‘We moeten als team een topprestatie leveren’

Matthijs de Ligt verheugt zich op zijn ontmoeting met Erling Haaland. De Noorse doelpuntenmachine is op dreef bij Manchester City en zal ook de defensie van Bayern München willen pijnigen. De Ligt is vastberaden om daar een stokje voor te steken.

De Ligt en Haaland stonden nog nooit tegenover elkaar. Desondanks weet de Nederlandse verdediger wat hij kan verwachten van de spits. ,,Ik hoef niet veel beelden te bekijken, want ik weet al wel hoe hij speelt. Erling Haaland is een van de beste spitsen ter wereld. Het is aan ons de taak om hem af te stoppen. We zullen onze verdediging goed moeten organiseren’’, vertelde de ex-Ajacied op de voorbereidende persconferentie.

Quote Ze hebben een heel goed team, dus we zullen op ons best moeten zijn. Matthijs de Ligt

De Ligt denkt niet dat die taak alleen voor hem is weggelegd. ,,Als hij geen ballen krijgt, wordt het zelfs voor zo'n goede speler moeilijk. We zullen als heel team een topprestatie moeten leveren en we zullen de hele wedstrijd gefocust moeten zijn.’’ Toch draait City volgens De Ligt niet alleen maar om Haaland. ,,Ze hebben een heel goed team, dus we zullen op ons best moeten zijn.’’

De Ligt is de laatste weken een van de dragende krachten bij Bayern München, dat aan kop gaat in de Bundesliga. Ook Haaland verkeert in topvorm. De Noorse spits was dit seizoen al liefst 44 keer trefzeker in alle competities. Daarvoor had hij slechts 38 wedstrijden nodig. Het duel begint morgen om 21.00 uur.

Reactie Tuchel

Ook Tuchel schoof aan bij de persconferentie. De Duitser was lyrisch over zijn Spaanse collega Pep Guardiola, de coach van Manchester City. ,,Het is duidelijk hoe Manchester City speelt. Je kan goed zien dat Pep al jaren aan het roer staat bij de club. Ze spelen heel aanvallend en ze zijn in topvorm. Man City levert het beste niveau van heel Europa.’’

,,We verheugen ons geweldig op de wedstrijd, we weten ook dat het geweldig moeilijk wordt”, vervolgde Tuchel. Bang is Bayern München echter niet. ,,We zijn geen fan, we komen niet om de tegenstander te bewonderen. We zullen ons optimaal voorbereiden en proberen in bepaalde fases van de wedstrijd het initiatief naar ons toe te trekken. Daarvoor hebben we wel de kwaliteiten.”

