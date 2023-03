Matthijs de Ligt na sublieme redding van de lijn: ‘Het hele team heeft geweldig gespeeld’

Met videoThomas Müller kreeg na de 2-0 zege op Paris Saint-Germain de trofee voor Man of the Match, maar die prijs had ook makkelijk naar Matthijs de Ligt kunnen gaan. De 23-jarige verdediger uit Leiderdorp speelde een uitstekende wedstrijd tegen Kylian Mbappé en Lionel Messi en haalde vlak voor rust nog een schot van Vitinha van de lijn.

De Ligt redde daarmee zijn doelman Yann Sommer, nadat de Zwitser met de bal aan de voet even verdwaalde in zijn strafschopgebied. De Ligt sprintte direct terug naar het doel en kon daar voorkomen dat Vitinha voor de 0-1 voor PSG zou zorgen, waarmee de stand over twee duels gelijk zou zijn geworden. Na de redding van De Ligt sloeg Bayern in de tweede helft toe met goals van Eric Maxim Choupo-Moting en invaller Serge Gnabry.

,,Ja, heel mooi dat het lukte. Ik wist dat ik nog een kans had de bal te onderscheppen. ben gewoon heel blij dat ik het team kon helpen met deze tackle. We hadden zoveel blocks vandaag met de verdedigers en middenvelders. Zelfs de aanvallers speelden hun rol met hun verdedigende werk. Ik denk dat we met het hele team een geweldige wedstrijd hebben gespeeld”, zei De Ligt, waarna hij de vraag kreeg of Bayern de favoriet is voor deze Champions League.

,,Hm, dat weet ik niet. We bekijken het altijd wedstrijd voor wedstrijd. De beslissende fase van het seizoen moet nog aanbreken. Real Madrid is ook zeker een kanshebber, ze brengen in de Champions League altijd net wat extra's. We zullen wel zien we wie in de volgende ronde treffen. De kwartfinales zijn na de interlandbreak, maar daarvoor hebben we nog twee belangrijke wedstrijden te spelen met Bayern. Nu mogen we even genieten van deze mooie en belangrijke overwinning, maar morgen gaat de focus weer op de volgende wedstrijd.

Thomas Müller vond dat Bayern over geluk niet te klagen had. ,,Dat moment van Matthijs was misschien wel beslissend”, zei de aanvaller. ,,Hij kon nog net ingrijpen na een fout van onze keeper. Doet hij dat niet, dan komen we op achterstand. Niemand weet hoe we daarop dan hadden gereageerd, maar het was voor ons in elk geval een heel stuk moeilijker geworden.”

Bayern München staat in de Bundesliga net als Borussia Dortmund op 49 punten na 23 speelrondes, vijf punten boven nummer drie Union Berlin. Voor een elfde kampioenschap op rij moet Bayern dus nog afrekenen met Borussia Dortmund, dat dinsdagavond met 2-0 verloor bij Chelsea na tien zeges op rij en dus geen Europese duels meer heeft de rest van dit seizoen. Bayern speelt voor de interlandperiode nog tegen FC Augsburg (thuis) en Bayer Leverkusen (uit), waarna op zaterdag 1 april de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund op het programma staat.

