Matthijs de Ligt slaat training Bayern München over en is vraagteken voor duel met Inter

met video Heldenrol voor Danilho Doekhi: verdediger kopt Union Berlin naar zege én koppositie in Bundesliga

Union Berlin heeft dankzij een zeer laat doelpunt van de Nederlandse verdediger Danilho Doekhi de koppositie in de Bundesliga behouden. De 24-jarige oud-speler van Vitesse kopte in de zevende minuut van de blessuretijd raak tegen Borussia Mönchengladbach: 2-1. Anders had Bayern München de koppositie in handen gekregen.

30 oktober