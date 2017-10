Mbappé volgt Renato Sanches op als Golden Boy

Mbappé maakt grote indruk in het befaamde aanvalstrio van Paris Saint-Germain met Neymar en Edinson Cavani. De pas 18-jarige aanvaller brak vorig jaar door bij AS Monaco met in totaal 27 treffers in alle competities. Door zijn goede spel volgde een complexe huurconstructie met PSG waar naar verluidt 180 miljoen euro mee gemoeid is. Ook in Parijs groeide Mbappé meteen uit tot basisspeler. Gisteren speelde hij met zijn ploeg gelijk bij Olympique Marseille (2-2). Na 80 minuten werd de Fransman vervangen.



Samen met Dembélé (FC Barcelona) en Gabriel Jesus van Manchester City hoorde Mbappé tot de laatste drie genomineerden. In de eerste selectie van 25 kandidaten voor de prijs zaten ook PSV'er Steven Bergwijn en Kasper Dolberg van Ajax.



Elk jaar kiest een panel van dertig Europese sportjournalisten hun talent (tot 21 jaar) van het jaar uit, waarna de Italiaanse krant Tuttosport de titel uitreikt aan de winnaar. Rafael van der Vaart won de prijs in 2003 als eerste. Renato Sanches (Swansea City, toen Bayern München) kreeg de award vorig jaar uitgereikt, de twee jaar ervoor ging de prijs naar Anthony Martial (2015) en Raheem Sterling (2014). Andere bekende winnaars uit het verleden zijn Paul Pogba (2013), Sergio Aguëro (2007), Lionel Messi (2005) en Wayne Rooney (2004).