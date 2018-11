‘Medelijden met bondscoach Löw na hoopgevend duel’

Bij Bild overheerst een gevoel van medelijden met de Duitse bondscoach, die eerder dit jaar met zijn ploeg op het WK al in de groepsfase sneuvelde. ,,Arme Jogi! Na zes nederlagen in 2018, een WK-blamage en de degradatie uit de Nations League gaat het ook in de laatste minuten van het interlandseizoen weer helemaal fout!”



De boulevardkrant zag dat Duitsland in Gelsenkirchen meer had verdiend en spreekt van ‘de beste eerste helft van Duitsland van het jaar.’ ,,Als we het hele jaar zo hadden gespeeld had het er allemaal heel anders uitgezien. Met name Leroy Sané, de wervelwind van Manchester City, was voor Nederland überhaupt niet te houden, met zijn fraaie dribbels.″



Bild spreekt dan ook van een ‘bitter einde’ na de late goals van Quincy Promes en Virgil van Dijk, waarmee Oranje zich op de valreep verzekerde van de finaleronde van de Nations League. ,,Toen Nederland in de slotfase druk begon te zetten, wankelde de Duitse defensie meteen. En dat doet ons toch terugdenken aan het WK.”



De hoop is dat het ‘nieuwe Duitsland’ ook weer door het publiek omarmd zal worden, want de Veltins Arena in Gelsenkirchen was bij lange na niet uitverkocht. ,,Het was af en toe oorverdovend stil. Met het jeugdige enthousiasme zal de ploeg van Joachim Löw waarschijnlijk snel weer volle stadions gaan trekken.”