Media duiken massaal op terugkeer Lionel Messi in Argentinië: 130.000 aanvragen voor accreditatie

Rick Karsdorp moet neusopera­tie ondergaan om schade te herstellen na beuk in duel met Spanjaard

Rick Karsdorp kan wegens een neusblessure voorlopig niet uitkomen voor AS Roma. De 28-jarige rechtsback uit Schoonhoven brak donderdagavond in het duel in de Europa League met het Spaanse Real Sociedad het tussenschot in zijn neus. Hij moest zich laten wisselen en moet volgens meerdere Italiaanse media een operatie ondergaan.