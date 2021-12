Medische risico's voor spelers bij Chelsea: ‘Ik ben bezorgd over de gezondheid en veiligheid’

,,Romelu speelde 45 minuten, dat was meer dan de medische staf had aangeraden. Maar we dachten dat we met hem wel een risico konden nemen. Ik ben blij dat het goed is gegaan”, aldus Tuchel, die lovend was over het spel van Hudson-Odoi. ,,Normaal gesproken had hij een helft of maximaal zestig minuten kunnen spelen. Maar Hakim Ziyech had slechts één keer meegetraind en Callum tweeënhalve training, dus we drongen hem min of meer om te spelen. Hij deed dat briljant. Maar we hebben wel een risico met hem genomen.”