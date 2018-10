Meerdere verdachten manipulatie Grieks voetbal

Engeland en Kroatië stellen teleur in spookdecor

22:41 In een spookdecor in Rijeka zijn Kroatië en Engeland niet tot scoren gekomen. Als straf voor het zogenaamde swastika-incident tijdens de kwalificatie voor het EK in 2016 tegen Italië moeten de Kroaten de eerste twee duels voor het EK in 2020 van de UEFA zonder publiek afwerken.