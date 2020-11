'Meespelen van Lewandowski tegen Oranje onzeker'

FC Twen­te-spits debuteert in olympisch elftal Brazilië

14 november De Braziliaanse aanvaller Danilo van FC Twente heeft zijn debuut gemaakt in het olympisch elftal van zijn land. De 21-jarige spits, met acht doelpunten de topscorer van de eredivisie, mocht in de slotfase van de gewonnen oefeninterland tegen Zuid-Korea (3-1) net als PSV’er Mauro Junior invallen. Danilo en Mauro Junior kwamen in de Egyptische hoofdstad Caïro in het veld voor de doelpuntenmakers Matheus Cunha en Rodrygo.