Megaschorsing voor Arda Turan na duw bij assistent-scheidsrechter

Arda Turan kreeg in de 95ste minuut van de competitiewedstrijd tegen Sivasspor (1-1) als invaller direct rood, nadat hij een assistent-scheidsrechter Erdinc Sezertam duwde. De oud-speler van Atlético Madrid en FC Barcelona ontstak in woede, nadat zijn doelman Volkan Babacan de bal in zijn eigen doel had gewerkt (1-1). Turan vond dat er een overtreding aan vooraf was gegaan, waarna de stoppen doorsloegen bij de 31-jarige Turk. Turan maakte ook nog agressieve gebaren naar de arbiter, Yasar Kemal Ugurlu.



Vandaag werd Turan door de tuchtcommissie van de Tuerkse voetbalbond voor zestien wedstrijden geschorst. Hij kreeg ook een boete van 7500 euro. Het is nog niet duidelijk of Basaksehir in beroep gaat tegen de schorsing.