Memphis begint seizoen met goal en overtuigende zege in Monaco

De Franse spits Moussa Dembélé opende al in de vijfde minuut de score in het Stade Louis II in Monaco. De 23-jarige spits deed dit met een knappe kopbal uit een indraaiende hoekschop van linkspoot Bertrand Traoré, voormalig rechtsbuiten van Vitesse en Ajax. De problemen stapelden zich vervolgens snel op voor AS Monaco, want na een halfuur spelen kreeg de Spaanse routinier Cesc Fàbregas een rode kaart. In eerste instantie kreeg de oud-speler van Arsenal, FC Barcelona en Chelsea nog geel, maar na advies van de VAR maakte de scheidsrechter hier een rode kaart van.



In de 36ste minuut verdubbelde Memphis Depay de voorsprong van Olympique Lyon vervolgens met een schot van zo'n 30 meter, al dook de nieuwe Monaco-keeper Benjamin Lecomte daar wel hopeloos overheen. Met een fraaie knal van afstand maakte de Franse middenvelder Lucas Tousart er tien minuten voor tijd ook nog 0-3 van voor Lyon. Kenny Tete viel in de 86ste minuut nog in bij Olympique Lyon. Memphis was overigens geen aanvoerder bij Lyon, waar hij dat in de voorbereiding nog wel een keer was tegen Arsenal. Vanavond had de Belgische verdediger Jason Denayer de aanvoerdersband om zijn arm.