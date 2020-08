Memphis dendert door: negen dagen na uitschakeling al twee keer trefzeker

Twee goalsMemphis Depay stond negen dagen geleden nog in de halve finale van de Champions League van het seizoen 2019/2020, maar vanavond maakte hij alweer zijn eerste twee goals in het seizoen 2020/2021.

De 26-jarige aanvaller uit Moordrecht maakte in de 39ste minuut de 1-1 in de thuiswedstrijd tegen Dijon. Hij deed dat met een rake strafschop. In de 45ste minuut maakte hij ook nog de 3-1. Dijon was na een kwartier spelen nog op voorsprong gekomen in het Groupama Stadium in Lyon, maar door drie treffers in zes minuten werd die achterstand dus knap omgedraaid door het team van Rudi Garcia. De coach van Lyon stelde zijn aanvoerder Memphis Depay vanavond op als schaduwspits, in de rug van spitsen Karl Toko Ekambi en Moussa Dembélé.

In de Champions League koos Garcia nog voor een voorhoede met twee aanvallers. Memphis was belangrijk in de achtste finale tegen Juventus (2-1 nederlaag) op 7 augustus door met een prachtige Panenka-penalty te scoren, waardoor Lyon zich plaatste voor het Final 8-toernooi in Lissabon. Daar won Lyon in de kwartfinale verrassend met 3-1 van Manchester City, mede door twee goals van de voor Memphis ingevallen Moussa Dembélé. In de halve finale kreeg Karl Toko Ekambi een aantal goede kansen, maar hij scoorde niet. Bayern München deed dat wel en won met 0-3.

Ligue 1 vorige week al van start

Die nederlaag tegen Bayern was op woensdag 19 augustus, slechts negen dagen geleden. De Ligue 1 ging vorige week (op vrijdag 21 augustus) al van start, maar Olympique Lyon en verliezend CL-finalist Paris Saint-Germain kwamen in de eerste speelronde nog niet in actie.

Lyon start de competitie vanavond dus thuis tegen Dijon. Titelverdediger PSG begint de Ligue 1 op donderdag 10 september met een uitwedstrijd bij Racing Lens en krijgt drie dagen later de grote rivaal Olympique Marseille al op bezoek in het Parc des Princes in Parijs.

