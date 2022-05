Memphis Depay bespreekt Barça-toekomst, ook Xavi en Jordi Cruijff spreken zich uit

Memphis maakte eindelijk weer eens een competitiewedstrijd vol, voor het eerst sinds 4 december. Sindsdien kampte de Oranje-international met de nodige blessures aan hamstring en achillespees. Nu is hij terug en wat Memphis betreft niet alleen voor de laatste paar wedstrijden van het huidige seizoen.

,,Ik kwam hierheen en we wisten dat er een nieuw project was (met Ronald Koeman als coach, red.). Ik wilde hier spelen en ik wil volgend jaar hier ook belangrijk zijn. Hopelijk nog veel meer jaren. Dat is helemaal geen vraag voor mij", zo zei Memphis bij ESPN.

Ook coach Xavi Hernández sprak zich uit over Memphis: ,,Het is niet nodig om over zijn toekomst te praten. Het gaat om het heden. Hij heeft nu gespeeld omdat hij heel goed traint. Hij heeft een fantastische week gehad en ik wil dat al mijn spelers die instelling hebben om zo het verschil te kunnen maken. Soms ben ik oneerlijk voor hem geweest, maar als hij zo blijft presteren, dan moet hij spelen.”

Jordi Cruijff, technisch adviseur bij Barça, wilde geen duidelijkheid geven over de toekomst van zijn landgenoot: ,,We hebben het nog steeds niet over volgend seizoen gehad. Het is nu tijd om over dit seizoen te praten en het zou niet goed zijn om eerst publiekelijk commentaar te geven. Het belangrijkste is dat hij nu weer een goal heeft gemaakt.”

FC Barcelona heeft daarnaast de geruchten ontkend dat er is gesproken met spits Robert Lewandowski. Barça zou de Poolse spits van Bayern München na de zomer willen inlijven. ,,Ik kan verzekeren dat er geen ontmoeting is geweest met de zaakwaarnemer van Lewandowski. Als een speler nog een contract heeft, dan benaderen we eerst de club”, zei sportief directeur Mateu Alemany.

De 33-jarige Lewandowski heeft nog een contract tot de zomer van 2023 bij München, waar hij al sinds 2014 speelt. Volgens Oliver Kahn, de directeur van Bayern, zijn de gesprekken over het verlengen van het contract van de Poolse doelpuntenmaker gaande en staat Bayern daar ontspannen in. ,,Blijkbaar is er een wedstrijd: wie kan het grootste onzinverhaal over Robert Lewandowski vertellen?”, liet Kahn eerder optekenen.

