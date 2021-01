Memphis Depay en co raken koppositie kwijt na thuisverlies tegen FC Metz

Lyon kreeg in de eerste helft kansen via Karl Toko Ekambi. In de tweede helft waren Tino Kadewere en invaller Maxwel Cornet dicht bij een treffer. Ekambi leek zijn ploeg in de 74e minuut met ene intikker alsnog de voorsprong te bezorgen, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. In de laatste minuut van de officiële speeltijd maakte invaller Aaron Leya Iseka op aangeven van Farid Boulaya het enige doelpunt van de wedstrijd.