Memphis Depay genomineerd voor speler van het jaar in Frankrijk

Het Tu­chel-ef­fect bij Chelsea: de cijfers van een (bijna) onklopbare coach

6 mei Thomas Tuchel haalde vorig jaar de finale van de Champions League met PSG en dit jaar lukte hem dat met Chelsea. Daarmee is de Duitser de eerste trainer ooit die met twee verschillende clubs de CL-finale haalt in opeenvolgende jaren. Sinds Tuchel de leiding heeft bij Chelsea, gaat het de Londense club voor de wind. Is er sprake van een Tuchel-effect?