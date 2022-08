‘Memphis Depay is overtuigd en staat voor overstap van FC Barcelona naar Juventus’

Met de komst van Robert Lewandowski en Raphinha kreeg Memphis deze zomer meer concurrentie in de aanval van FC Barcelona. En dat terwijl Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres en Ansu Fati ook gewoon nog in Catalonië aanwezig zijn. Net als bij Martin Braithwaite - en ook Aubameyang - stond Barça dus open voor een vertrek van Memphis.

Italiaanse media meldden onlangs al dat Juventus en FC Barcelona elkaar wel zouden vinden in een akkoord omtrent de voormalig spits van PSV, Manchester United en Olympique Lyon. Zij legden de bal dus vooral bij Memphis zelf neer. Na het afgelopen weekend, waarin de aanvaller de hele wedstrijd op de bank bleef tegen Rayo Vallecano (0-0), is de Oranje-international naar verluidt zelf ook overtuigd van het feit dat een vertrek bij Barça beter is in aanloop naar het WK in Qatar.