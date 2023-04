Memphis Depay luistert rentree bij Atlético Madrid op met doelpunt in extra tijd

Depay liep vorige maand een spierblessure op tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Gibraltar in de EK-kwalificatie. Hij kwam sindsdien niet meer in actie. Depay staat dit seizoen op 505 speelminuten voor Oranje en tot 520 minuten voor zijn clubs FC Barcelona en Atlético Madrid bij elkaar opgeteld. Wel staat hij nu op vijf goals in tien optredens in La Liga, een gemiddelde van een goal per 76 speelminuten



De verdedigers Nahuel Molina en José María Giménez en spits Álvaro Morata scoorden ook voor Atlético Madrid. Verdediger Joaquín Fernández van nummer vijftien Real Valladolid passeerde zijn eigen doelman. Atlético Madrid blijft de nummer drie van La Liga. De achterstand op Real Madrid is slechts twee punten. Koploper FC Barcelona won zaterdagavond met 4-0 van Real Betis en staat elf punten boven Real Madrid met nog zes speelrondes te gaan in La Liga.