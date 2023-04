Memphis Depay terug in wedstrijdselectie Atlético Madrid

De oud-PSV’er kwam dit seizoen zeven keer in actie voor de nummer drie van Spanje. Daarin maakte hij drie doelpunten. Depay speelt pas sinds januari voor het team van trainer Diego Simeone. Hij kwam in de winter over van FC Barcelona. Opvallend genoeg maakte de 29-jarige aanvaller dit seizoen bijna evenveel minuten voor Oranje (505) als voor FC Barcelona en Atlético Madrid opgeteld (508). Wel kwam hij in negen optredens al vijf keer tot scoren dit seizoen in La Liga, een gemiddelde van een goal per 94 speelminuten.