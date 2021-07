Memphis Depay trefzeker bij debuut voor Barça

,,Het is verbazingwekkend om in dit shirt te mogen spelen”, reageerde Depay. ,,Het waren mijn eerste minuten met de jongens, ze hebben me enorm geholpen bij mijn eerste optreden. Ik heb ervan genoten.”



Voor Barça scoorden verder Rey Manaj en Gerard Piqué (ook uit een strafschop). Samu Sáiz was trefzeker voor Girona. Frenkie de Jong kwam na een uur spelen in het veld bij de ploeg van Koeman.