Memphis en De Jong helpen Barcelona aan zwaarbevochten zege op Getafe

VideoMemphis Depay en Frenkie de Jong zullen zich morgen met vertrouwen melden bij bondscoach Louis van Gaal in Zeist. De twee Nederlanders van FC Barcelona hielpen het team van Ronald Koeman aan een 2-1 zege op Getafe. Overtuigend en swingend was het zeker niet in Camp Nou, maar Barcelona voorkomt nieuw puntenverlies na het gelijkspel van vorige week in Bilbao.

Ronald Koeman koos voor drie nieuwe verdedigers ten opzichte van de eerste twee wedstrijden, tegen de Baskische clubs Real Sociedad (4-2 winst) en Athletic Bilbao. Alleen Jordi Alba bleef staan en hij gaf al in de tweede minuut de assist bij de 1-0 van Sergi Roberto, die op het middenveld de plek overnam van de verplichte vakantieganger Pedri (18) na zijn lange debuutjaar bij Barcelona die werd gevolgd door het EK en de Olympische Spelen.



Twee voormalig spelers van FC Barcelona zorgden in de achttiende minuut voor de gelijkmaker namens Getafe, dat ook de eerste twee competitieduels al had verloren. Sandro Ramírez schoot raak na een combinatie met Carles Aleñá, de linksbenige middenvelder die deze zomer voor 5 miljoen euro verkocht was door Barcelona.

Na een halfuur kwam Barcelona opnieuw op voorsprong. Na een goede actie van Frenkie de Jong werd Memphis Depay in stelling had gebracht. Hij speelde zijn directe tegenstander uit en schoot de bal met rechts strak in de korte hoek. De 2-1 in de 30ste minuut bleek de winnende goal. Barcelona speelde in de eerste helft nog vrij aardig en ging met een applaus richting de kleedkamer, maar in de tweede helft lukte het de ploeg van Ronald Koeman niet om verder afstand te nemen van het stugge Getafe. De 26.543 toeschouwers in Camp Nou bleven hun ploeg steunen, maar soms was er ook duidelijk gemor hoorbaar en de warmlopende Samuel Umtiti werd zelfs uitgefloten door duizenden fans.

Volledig scherm Frenkie de Jong en Memphis Depay. © AP

In de 85ste minuut kreeg Memphis nog wel een goede kans na een voorzet van invaller Sergiño Dest, maar zijn poging met zijn hak ging over het doel. Barcelona rekte de wedstrijd vervolgens naar een goed einde, waarmee serieuze kritiek zal uitblijven in de komende twee weken. Het geeft Koeman lucht om verder na te denken over zijn plannen met dit team, waar het vertrek van vormgever en doelpuntenmaker Lionel Messi duidelijk een groot gemis is.

Memphis Depay en Frenkie de Jong kunnen zich opmaken voor een belangrijke interlandperiode met Oranje. Bij het derde tijdperk van Louis van Gaal als bondscoach zal er direct gepresteerd moeten worden, te beginnen woensdagavond in Oslo tegen Noorwegen. Daarna wachten in Amsterdam nog de wedstrijden tegen Montenegro en Turkije.

Barcelona komt vervolgens op dinsdag 14 september pas weer in actie, als Bayern München op bezoek komt in Camp Nou bij het begin van de poulefase van de Champions League. Dan mogen Koeman en zijn spelers gaan laten zien hoeveel verder zijn ploeg is dan bij de afgang in Lissabon op 14 augustus 2020, toen Bayern met 2-8 won. De wedstrijd tegen Getafe maakte wel duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is, maar dat zal Koeman niet verrassen. Punten pakken en zo lang mogelijk mee blijven doen in de titelrace, dat zal voor hem dit seizoen opnieuw het belangrijkste zijn.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's.