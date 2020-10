Memphis goud waard: drie assists leveren Olympique Lyon eindelijk weer winst op

Memphis zag de afgelopen transferperiode een transfer naar Barcelona afketsen, maar de aanvaller van Oranje gaf vervolgens aan alles te zullen blijven geven voor Olympique Lyon, dat al vijf wedstrijden op rij niet meer had gewonnen. Olympique Lyon speelde vier keer gelijk en verloor één keer in de laatste vijf wedstrijden.



Memphis, die gewoon weer de aanvoerdersband droeg, kwam zijn woorden na. In 42 minuten tijd gaf hij liefst drie keer de beslissende pass voor een goal van Olympique Lyon. Na twaalf minuten was het Tino Kadewere die de 0-1 maakte, waarna Carl-Toko Ekambi zowel de 0-2 als de 0-3 maakte. Bij die 0-3 stond de Nederlander zelf in zéér kansrijke positie, maar gunde hij de goal aan Ekambi. Met zijn drie assists is Memphis nu koploper in het klassement der assistkoningen vanaf januari 2017.



Op papier leek de wedstrijd daarmee nog voor de rust gespeeld, maar dat was niet het geval. Habib Diallo zorgde namelijk vlak voor rust nog voor de 1-3 en toen Jean-Eudes Aholou tien minuten na rust ook de 2-3 maakte, begonnen de zenuwen bij de uitploeg toe te nemen. Na vijf duels zonder zege barsten de mannen uit Lyon immers niet bepaald van het zelfvertrouwen.



Een zesde duel zonder zege kwam er echter niet. Memphis en consorten hielden stand en vestigen zich met drie punten nu op de zevende plaats in Ligue 1. Met tien punten is de achterstand op koploper Paris Saint-Germain vijf punten.