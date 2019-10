Memphis maakt indruk met prachtgoal: 'Als aanvoerder leek hij te zweven’

Waar Memphis Depay bij het Nederlands elftal vaak een hoofdrol speelt, waren zijn prestaties bij Olympique Lyon dit seizoen vooral wisselvallig. Maar in de thuiswedstrijd tegen Metz (2-0) kreeg de kersverse aanvoerder het publiek in het Groupama Stadion op de banken met een wereldgoal.

Depay kreeg na een klein half uur spelen de bal in de buurt van de middenlijn van ploeggenoot Jason Denayer. Hij passeerde drie tegenstanders en schoot vervolgens fraai raak in de verre hoek. Vijf minuten later forceerde hij ook een strafschop, die door ploeggenoot Moussa Dembélé werd benut. Vlak voor tijd werd de aanvaller beloond met een publiekswissel.

Depay betaalde daarmee het vertrouwen uit van trainer Rudi Garcia, die voor het eerst sinds hij deze maand de ontslagen Sylvinho opvolgde de aanvoerdersband aan de Nederlander gaf. Het is nog niet duidelijk of dit voor langere tijd is, of dat het aanvoerderschap gaat rouleren. De nieuwe status leek Depay in ieder geval goed te doen.

,,Met de aanvoerdersband moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen en belangrijk zijn voor het team. Soms laat ik liever mijn voeten spreken en soms is het belangrijk om te praten. Ik ben er erg trots op om aanvoerder te zijn, maar ik blijf gewoon dezelfde speler.”

Voor Lyon kwam met de zege een einde aan een troosteloze reeks. De ploeg wachtte in competitieverband al sinds 16 augustus op drie punten. De 2-0 tegen Metz is volgens Memphis dan ook nog geen reden voor euforie bij de huidige nummer dertien van de Ligue 1.

,,We spelen niet bij Lyon om een gemiddelde voetballer te zijn. We moeten beter zijn dan onze tegenstander en dat ook uitstralen. Een overwinning geeft natuurlijk wel vertrouwen.”

‘Memphis moet nog regelmatiger zijn’

Voor Memphis staat de teller na negen wedstrijden op vijf doelpunten. Te weinig, oordeelt Le Parisien, die de clubprestaties van de 51-voudig international vergelijkt met zijn cijfers bij Oranje.

,,Met de aanvoerdersband om leek Memphis te zweven. Eindelijk, want terwijl hij briljant is bij Oranje (met zes doelpunten en acht assists in 2019) laat hij dat te weinig zien bij Lyon. Een paar goede schoten, maar te vaak is het gemiddeld. Te ver verwijderd van de prestaties van een echte leider.”