Memphis na vier maanden weer trefzeker in Ligue 1

Memphis worstelt dit seizoen met zijn vorm én met het produceren van doelpunten. De 25-jarige ex-PSV’er scoorde in de Ligue 1 tot vandaag slechts vijf keer, verdeeld over 26 duels. Dat steekt schril af bij de cijfers die hij vorig seizoen kon overleggen: 19 competitietreffers in 36 wedstrijden. Dat leverde hem recentelijk ook kritiek op van voorzitter Jean-Michel Aulas.



Midweeks was Memphis in de kwartfinale van de Coupe de France tegen Caen (3-1) al goed voor een goal en nu is er dus ook een einde gekomen aan zijn doelpuntloze serie in de Ligue 1. Na een enkele kap- en draaibewegingen creëerde de Oranje-international op de linkerflank genoeg ruimte om met zijn rechter uit te halen. Het schot bleek doelman Baptiste Reynet te machtig. Bertrand Traoré en Nabil Fekir waren verantwoordelijk voor de andere twee treffers voor de rust namens Lyon.