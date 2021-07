Memphis zet voet op Spaanse bodem: ‘Heel veel zin in deze nieuwe uitdaging’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Memphis moet Barça komend seizoen het beslissende zetje richting de Spaanse landstitel geven. De aanvaller traint naar verwachting morgen voor het eerst mee en zal komende donderdag officieel worden gepresenteerd, aangezien voorzitter Joan Laporta op dit moment nog niet aanwezig is. De voormalig buitenspeler van PSV staat zelf in ieder geval al te trappelen. ,,Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging en een nieuw avontuur’’, liet hij in een korte reactie weten op de clubkanalen.