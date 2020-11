Mertens legt bloemen bij herdenkingsplek Maradona

Dries Mertens, de topscorer aller tijden van de Italiaanse voetbalclub Napoli, heeft na het duel met Rijeka in de Europa League in het centrum van Napels bloemen gelegd bij een herdenkingsplek voor de overleden Diego Maradona. De Belg liet zich na de wedstrijd met een busje naar het centrum brengen.

Mertens kwam, na de 2-0 gewonnen wedstrijd, rond middernacht een grote bos witte bloemen brengen bij de bekendste muurschildering van Maradona in de wijk Quartieri Spagnol. Bij de herdenkingsplek liggen shirts van Maradona en branden kaarsen. De 33-jarige Belg, die in Nederland doorbrak bij het voormalige AGOVV en via FC Utrecht en PSV bij Napoli belandde, is sinds juni de topscorer aller tijden van Napoli.

Mertens nam het record over van Marek Hamsik, de Slowaak die op zijn beurt eind 2017 het doelpuntenrecord in dienst van Napoli had overgenomen van Maradona. De Argentijn maakte tussen 1984 en 1991 voor de lichtblauwe formatie 115 goals. Hamsik, die nu in China speelt, kwam tot 121 goals. Bij Mertens staat de teller inmiddels op 128 doelpunten. "De dood van Maradona is hard aangekomen", zegt de aanvaller. "Hij is zó belangrijk geweest voor deze stad. Het was ook voor mij een klap."