Mertens staat jaar na transformatie voor jubileumduel

Zijn Nederlandse jaren

Volledig scherm Dries Mertens als aanvoerder van AGOVV in actie tegen Erik Bakker van FC Zwolle, 17 oktober 2008. © PRO SHOTS De eerste Dries Mertens was de lichtvoetige linksbuiten die in de zomer van 2013 voor 9,5 miljoen euro verhuisde van PSV naar Napoli. Te licht bevonden door de clubleiding bij Anderlecht en AA Gent kwam de destijds 19-jarige Mertens in de zomer van 2005 bij AGOVV terecht. Technisch manager Ted van Leeuwen zag het wel in die kleine Belg zitten, zoals hij ook Klaas-Jan Huntelaar en Nacer Chadli een podium gaf om hun kwaliteiten te tonen. In zijn eerste seizoen op Sportpark Berg en Bos scoorde Mertens (op huurbasis) slechts twee keer in 35 wedstrijden, maar het publiek in Apeldoorn genoot van zijn creativiteit en lichtvoetigheid. Toch legde AGOVV hem voor twee jaar vast. In de seizoenen daarop scoorde hij respectievelijk 15 en 13 keer voor de club uit Apeldoorn, waarmee hij in de zomer van 2009 een transfer naar FC Utrecht verdiende.

Volledig scherm Dries Mertens als speler van FC Utrecht in actie tegen Napoli, 16 September 2010. © EPA Een flinke stap, maar Mertens ging in Stadion Galgenwaard vrolijk verder met het maken van doelpunten en het geven van assists. Na 21 goals en 34 assists (onder meer twee tegen Napoli bij de 3-3 in de Galgenwaard op 2 december 2010) in twee seizoenen maakte Mertens zijn volgende stap. PSV nam in een combinatiedeal met middenvelder Kevin Strootman voor 13 miljoen euro over. Het talentvolle duo was al snel uitgeleerd bij FC Utrecht, daar was iedereen het wel over eens.

In de top van de Eredivisie kwam Mertens helemaal los. Voor PSV was de vleugelaanvaller uit de Vlaamse studentenstad Leuven in 88 wedstrijden goed voor 45 treffers en 43 assists. Geen onaardige cijfers voor een linksbuiten in een ploeg die als derde en tweede eindigde in de competitie. In zijn tweede seizoen bij PSV diende zich echter ook een groot talent aan op linksbuiten: Memphis Depay. Het vertrouwen in hem was gigantisch, waardoor Mertens voor een schamele 9,5 miljoen euro mocht vertrekken naar Napoli. Ter vergelijking: Kevin Strootman vertrok die zomer voor het dubbele naar AS Roma.

Volledig scherm Dries Mertens brengt als speler van PSV een eerbetoon aan zijn verlamd geraakte oud-ploeggenoot Mihai Nesu. © PICS UNITED

Eerste jaren in Napels

Volledig scherm Dries Mertens in actie als linksbuiten van Napoli in het seizoen 2013/2014. © photo_news Mertens begon ook bij Napoli op de linkerflank, in het 4-2-3-1 systeem van de Spaanse tacticus Rafael Benítez. Hij kwam in zijn eerste seizoen tot 13 goals en 12 assists in 47 wedstrijden, maar dat laatste cijfer geeft een vertekend beeld. Mertens speelde nauwelijks hele wedstrijden. Gemiddeld stond hij tijdens dat eerste seizoen 55 minuten per wedstrijd op het veld. Mertens moest op linksbuiten concurreren met Lorenzo Insigne, een echte Napolitaan. Twee spelers met hetzelfde uiterlijk (Insigne is 1,63 meter, nog zes centimeter kleiner) en dezelfde speelstijl. Die situatie bleef zo in de twee daaropvolgende seizoenen.

In zijn tweede jaar bij Napoli kwam Mertens tot liefst 53 wedstrijden (10 goals en 12 assists), maar tot zijn grote frustratie mocht hij slechts zelden de 90 minuten volmaken. Napoli eindigde dat seizoen bovendien teleurstellend als vijfde in de Serie A, terwijl de club na een jarenlange crisis (zowel financieel als sportief) weer titelaspiraties had. Benitez mocht vertrekken en werd vervangen door Maurizio Sarri. Een voetbalfilosoof zonder profverleden, maar vanwege zijn Napolitaanse roots wel iemand met hart voor de club en de streek.

Volledig scherm Dries Mertens met de Argentijnse topschutter Gonzalo Higuaín op 10 januari 2016. © REUTERS Toch kwam Mertens ook in het eerste seizoen onder Sarri (2015/2016) maar niet echt los: 11 goals en 7 assists in 40 wedstrijden. Geen dramatische cijfers, maar Mertens wilde meer en beter. Jarenlang was zijn carrière als een komeet omhoog geschoten, maar nu zat er hapering in zijn ontwikkeling. Zijn spel was te wisselvallig en voorspelbaar, zo oordeelde het immer kritische publiek in Stadio San Paolo. Mertens stond op de linkerflank vooral in de schaduw van de Argentijnse topspits Gonzalo Higuaín, die dat seizoen liefst 36 keer scoorde in 35 competitieduels in de Serie A. Napoli eindigde in het eerste seizoen onder Sarri als tweede, negen punten onder kampioen Juventus. Tot overmaat van ramp bleek de topclub uit het rijke noorden van Italië ook bereid om de clausule in het contract van Higuaín af te kopen. Voor een bizar bedrag van 94 miljoen euro verkaste hij van Napels naar Turijn.

Pech voor Milik

Sarri en de flamboyante voorzitter Aurelio De Laurentiis moesten op zoek naar een nieuwe spits. In die zoektocht kwamen ze uit bij Arkadiusz 'Arek' Milik, die bij Ajax 47 keer had gescoord in 75 duels. Napoli telde zonder twijfel een bedrag van 32 miljoen euro neer voor Milik, die dus de kans zou krijgen om zijn kwaliteiten als spits te tonen. Milik ging ook goed van start, met 7 goals in 9 duels, maar op 2 oktober 2016 sloeg het noodlot voor Milik toe. In de uitwedstrijd bij Atalanta Bergamo (1-0 verlies) scheurde de Poolse spits zijn kruisband af. Een persoonlijk drama voor Milik, maar ook een kleine ramp voor Napoli. Een serieuze tweede spits was er namelijk niet in de selectie. De ietwat logge Manolo Gabbiadini bleek niet de spits waar Napoli op hoopte. Op 26 oktober 2016, nu iets meer dan een jaar geleden, nam Sarri dan maar de gok. Hij zette Dries Mertens in de punt van de aanval. Een speler van 1,69 meter als centrumspits, in het land waar verdedigen een religie is en centrumverdedigers er alles aan doen om de spits niet te laten scoren. Het leek een experiment dat gedoemd was om te mislukken, maar Sarri geloofde in de kwaliteiten (beweeglijkheid, snelheid, doelgerichtheid) van Mertens.

Tegen Empoli scoorde Mertens die avond direct, maar in de weken daarna had hij het moeilijk in de spits. Mertens moest wennen aan zijn nieuwe rol, waarin hij niet meer het overzicht en de tijd had zoals hij al die jaren gewend was aan de linkerkant. Toch kwam hij in december los, en hoe. Tegen Cagliari (0-5) maakte hij een hattrick, een week later tegen Torino (5-3) scoorde hij zelfs vier keer. Een doelpuntenmachine was geboren. Mertens eindigde vorig seizoen op 28 treffers in 35 duels, waarmee alleen de Bosnische spits Edin Džeko van AS Roma (29 treffers) hem een doelpunten voorbleef op de topscorersranglijst van de Serie A. Dit seizoen scoorde Mertens alweer 9 keer in 10 competitiewedstrijden. Onderstaande cijfers vertellen eigenlijk het hele verhaal van Mertens in het shirt van Napoli.

'De blikopener'

In zijn eerste 147 wedstrijden kwam hij tot 38 goals en 23 assists in 147 wedstrijden. Sinds hij een jaar geleden in de spits werd gezet, was Mertens al goed voor 41 goals en 14 assists in 52 wedstrijden. Iedere 68 minuten is hij daarmee beslissend. Minstens net zo belangrijk voor Mertens: hij wordt sinds zijn transformatie van linksbuiten tot spits bijna nooit meer voortijdig van het veld gehaald door zijn trainer. Hoe kan het ook anders? Sarri heeft goud in handen met zijn aanvalsleider, die wordt geflankeerd door zijn voormalig concurrent Lorenzo Insigne en de Spaanse rechtsbuiten José María Callejón. Met aanvoerder Marek Hamšík als meest vooruitgeschoven middenvelder maken ze het vrijwel iedere ploeg lastig. Het aanvalsspel van Napoli is bijna niet te verdedigen, zo snel en onverwachts bewegen de vier aanvallers in de ploeg van Sarri langs en door elkaar heen. Stilstaan na een kaats of pass? Uit den boze bij Sarri. Alles moet in beweging zijn, om zo de stugge defensies in de Serie A te ontregelen. Daar slaagt Napoli nu al maanden op rij glansrijk in, ook met regelmaat in de Champions League. Mertens kreeg als spits de bijnaam Apriscatole, de blikopener, omdat hij de man is die in een flits van een seconde een verdediging open kan spelen met een dribbel of loopactie. Zijn gecontroleerde aannames en beheersing voor de goal maken van doelpunten maken een koud kunstje.

📊 The next game against Sassuolo will be Mertens's 200th game for Napoli. His stats before & after coming the main striker for the club.

Aan Mertens, die volledig op zijn plek is in het altijd levendige en zonnige Napels, wordt door journalisten en fans al maanden gevraagd wat hij liever wil: topscorer of kampioen worden in de Serie A. Mertens kan alleen maar lachen om die vragen. Natuurlijk wil hij boven alles kampioen worden met Napoli. De club en de stad smachten al sinds 1990 naar de derde Scudetto in de clubhistorie. Als Mertens en zijn teamgenoten dit voor elkaar krijgen zal de titel niet (zoals in 1987 en 1990) de boeken ingaan als de prestatie van één speler (Diego Maradona), maar zullen de credits naar alle vormgevers gaan. Maradona gaf de laatste maanden echter al regelmatig aan dat er wat hem betreft één speler met kop en schouders boven de rust uitsteekt bij Napoli: Dries Mertens. Veel Napolitanen zullen inmiddels hetzelfde denken.

Napoli is na tien wedstrijden de nog ongeslagen koploper in Italië, maar wie kampioen wilt worden in de Serie A heeft een lange adem nodig. Mertens legde afgelopen zomer zelfs een aanbod van FC Barcelona naast zich neer en tekende in Napels bij tot medio 2020, al liet hij in zijn nieuwe overeenkomst wel een clausule opnemen dat clubs buiten Italië hem voor 28 miljoen euro mogen overnemen. De kaarten zijn duidelijk geschud. Mertens wil dit seizoen voor het eerst in zijn loopbaan landskampioen worden, Napoli aast op de eerste Scudetto in het post-Maradona-tijdperk. Samen kunnen ze aan de voet van de Vesuvius voetbalgeschiedenis schrijven.

Best birthday gift ever from my wife. Thank you for the epic shirt Diego! #1987 #campione #seiilmigliore #forzanapolisempre 25.2k Likes, 235 Comments - Dries Mertens (@driesmertens) on Instagram: "Best birthday gift ever from my wife. Thank you for the epic shirt Diego! #1987 #campione..."

Per sempre il numero 1! #forzanapolisempre 25.8k Likes, 276 Comments - Dries Mertens (@driesmertens) on Instagram: "Per sempre il numero 1! #forzanapolisempre"