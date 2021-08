Messi bevestigt aanbod van PSG: ‘Ik wil blijven vechten voor de prijzen’

,,Paris Saint-Germain is inderdaad een van de opties, maar ik heb nog niets getekend", zei Messi op zijn persconferentie in Camp Nou, waar naast zijn vrouw en drie zoontjes ook Ronald Koeman, Frenkie de Jong en veel andere (oud-)teamgenoten bij aanwezig waren. ,,Ik heb een hoop telefoontjes gekregen nadat FC Barcelona mijn vertrek aankondigde. We praten nog over de aanbiedingen, maar PSG is inderdaad een van de opties. Ik wil blijven spelen op het hoogste niveau en blijven spelen om de prijzen. Dat is mijn mentaliteit, ik wil altijd winnen.”



Paris Saint-Germain begon zaterdagavond aan de Ligue 1 met een 1-2 overwinning bij het gepromoveerde Troyes. Georginio Wijnaldum deed de hele wedstrijd mee, maar Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Neymar, Marquinhos, Ángel Di María en Leandro Paredes waren nog niet van de partij. Messi was vorige week nog op Ibiza met vier spelers van PSG. ,,De foto met die spelers was puur toeval. Ik kwam ze tegen op Ibiza. Het was gewoon een moment met vrienden op vakantie. Ivan Rakitic was er ook bij, hij maakte de foto.”