Messi haalt weer uit naar Barça na vertrek Suárez: ‘Ik kijk nergens meer van op’

,,De afgelopen dagen moest ik al langzaam aan het idee wennen, maar vandaag kwam ik de kleedkamer inlopen en kwam het pas echt binnen. Het zal moeilijk zijn om niet meer dagelijks met je op te trekken, zowel op het veld als daarbuiten. We zullen je zo erg missen", schrijft Messi. ,,Het waren zes geweldige jaren. Veel matés, lunches en diners. Veel dingen die nooit zullen worden vergeten, elke dag waren we samen op het veld of daarnaast met onze vrouwen en kinderen.” De familie Suárez kwam in de zomer van 2014 naast de familie Messi wonen in de Catalaanse kustplaats Castelldefels, iets ten zuiden van Barcelona. De Argentijn en Uruguayaan, nu allebei 33 jaar, waren jarenlang onafscheidelijk op en naast het veld.