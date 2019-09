Messi had Neymar graag zien terugkeren: ‘Nee, ik heb niet alles voor het zeggen’

Met die uitspraak doelt hij uiteraard op de Champions League, de prijs die FC Barcelona in het seizoen 2014/2015 voor het laatst won. Messi won met Barcelona al wel tien landstitels in vijftien seizoenen, maar wil dit seizoen ook in Europa weer oogsten. Wie daar volgens Messi goed bij had kunnen helpen was Neymar, maar zijn Braziliaanse maatje keerde deze zomer ondanks maandenlange geruchten niet terug naar Barcelona. ,,Ik had Neymar graag terug zien komen. Eerlijk gezegd weet ik niet of Barça er alles aan heeft gedaan om hem terug te zijn, maar het is natuurlijk wel zo dat onderhandelen met Paris Saint-Germain niet gemakkelijk is", zegt Messi in een interview aan de Catalaanse krant Sport.