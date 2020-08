‘Messi heeft slecht nieuws voor Koeman: Argentijn overweegt vertrek bij Barça’

Nagelsmann versloeg Tuchel nog niet: ‘Kans om geschiede­nis te schrijven’

17 augustus RB Leipzig-trainer Julian Nagelsmann heeft persoonlijk een appeltje te schillen met de trainer van tegenstander Paris Saint-Germain dinsdag in de halve finale van de Champions League. Nagelsmann wist nooit te winnen van trainer Thomas Tuchel in de drie duels die ze tegen elkaar speelden in de Bundesliga tussen februari 2016 en mei 2017.