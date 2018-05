Messi helpt Argentinië met hattrick aan welkome oefenzege op Haïti

Messi opende de score al na 17 minuten uit een strafschop voor Argentinië, al zat de Haïtiaanse doelman Johny Placide (Oldham Athletic) nog dicht in de buurt. Lange tijd bleef het daarna bij 1-0, ondanks een flinke hoeveelheid kansen voor La Albiceleste . Ajax-linksback Nicolás Tagliafico maakte zowel in verdedigend als in aanvallend opzicht een goede indruk. Tagliafico mocht 70 minuten meedoen van bondscoach Jorge Sampaoli, die Messi de hele wedstrijd liet spelen. Haïti toonde zich voor rust een nuttige oefenpartner, maar na rust vloeiden de krachten weg bij de spelers van het land dat in 1974 meedeed aan het WK in Duitsland.

In de tweede helft kwam Messi dan ook helemaal los in La Bombonera, waar de 55.000 Argentijnse voetbalfans er met veel gezang en vuurwerk een mooi feest van maakten. In de 58ste minuut maakte Messi uit de rebound de 2-0 en op aangeven van Boca Juniors-vleugelspeler Cristian Pavón schoof Messi in de 66ste minuut ook de 3-0 binnen. Na het inbrengen van Sergio Agüero voor Gonzalo Higuaín in de 60ste minuut ging het Argentijnse aanvalsspel pas echt lopen. Agüero zorgde op aangeven van Messi in de 69ste minuut voor de 4-0 eindstand. Het was voor Agüero zijn 36ste doelpunt in 84 interlands, maar toch lijkt hij voorlopig in de pikorde achter eerste spits Higuaín (31 goals in 70 interlands) te staan. Messi bracht zijn totaal naar 64 doelpunten in 124 interlands voor Argentinië.