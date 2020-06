Messi is 33! Wat deden andere wereldvoetballers op die leeftijd?

Lionel Messi is vandaag 33 geworden. Hij maakte gisteren dan wel geen goal voor Barcelona (wel zijn 250ste assist voor de club) maar scoort er over het algemeen nog aardig op los en staat inmiddels op 699 goals in 860 wedstrijden. Wat deden andere beste voetballers van de wereld precies op hun 33ste?

Zinedine Zidane

Op zijn 33ste maakt Zinedine Zidane zich op voor zijn laatste seizoen in het profvoetbal. Hij kan dan nog niet weten dat zijn uitmuntende carrière eindigt met kopstoot op het borstbeen van Marco Materazzi in de WK-finale van 2006 ruim een jaar later. Ook al niet omdat ‘Zizou’ in juni 2005 eigenlijk al is gestopt als international van Frankrijk. Pas in augustus van dat jaar zal hij uit pure nood terugkeren om zich met Les Bleus alsnog te plaatsen voor datzelfde WK van 2006. Van enig tekenen van sleet is overigens nog geen sprake in 2005. Filmmakers hebben Zidane net negentig minuten vastgelegd in de competitiewedstrijd van Real Madrid tegen Villarreal om zo een uniek portret te maken van de dan beste voetballer ter wereld.

Diego Maradona

Op zijn 33ste verjaardag is het beste er wel zo’n beetje vanaf bij Diego Maradona, maar de Argentijnse superster heeft in oktober 1993 nog het idee om de wereld één keer versteld te doen staan op het WK 1994 in de Verenigde Staten. Maradona is daarvoor na elf jaar slopende jaren in Europa teruggekeerd naar Argentinië om daar te spelen voor Newell’s Old Boys. Van spelen komt het weinig bij die club (overigens de club waar Messi in de jeugd speelde) want ook in 1993 vecht Maradona al tegen zijn demonen. Demonen waarvan het grote publiek tijdens dat WK van 1994 kennis neemt als hij betrapt wordt op doping.

Marco van Basten

Marco van Basten is op zijn 33ste zo’n beetje van de aardbodem verdwenen voor het grote publiek. Noodgedwongen gestopt door een slepende enkelblessure, vier jaar daarvoor, beklimt Van Basten rond 1999 de Nederlandse golfamateurtop. Ook nu hij sinds een jaar weer naar Nederland is verhuisd vanuit Monaco. Voetbal was toen totaal uit beeld voor hem, zo vertelt hij in zijn vorig jaar verschenen biografie Basta. Zelfs de razend spannende kwartfinale van Nederland tegen Argentinië op het WK van 1998 van een jaar eerder kan hem niet bekoren. De vorig jaar door de Belastingdienst bezorgde brief met daarin een reuzenaanslag heeft een grotere impact.

Johan Cruijff

Cruijff is op zijn 33ste net aan zijn tweede avontuur in de Verenigde Staten begonnen. Een maand voor zijn verjaardag heeft hij zijn debuut gemaakt bij de Washington Diplomats. Cruijff verliest bij zijn debuut trouwens van de Tampa Bay Rowdies na shoot-outs. Wim Jansen is ploeggenoot. Het is dan 1980. In het najaar van dat jaar keert Cruijff weer kortstondig terug naar Nederland als technisch adviseur bij Ajax. Van die periode is vooral de beroemde wedstrijd tegen Twente bekend waarin Cruijff vanaf de tribune ‘neerdaalt’ naar de reservebank om daar trainer Leo Beenhakker van ongevraagd advies te voorzien.

Cristiano Ronaldo

Messi’s grote rivaal Cristiano Ronaldo is op zijn 33ste verjaardag nog speler van Real Madrid en wekt nog niet echt de indruk dat hij de die club snel zou verlaten. Dat zou enkele maanden daarna echter wel gebeuren, maar niet voordat hij op een paar maanden na zijn 33ste verjaardag maar weer eens een Champions League wint.

In de zomer van 2018 verkast hij naar Juventus waar hij momenteel nog steeds speelt. Spijtig genoeg voor beiden, speelden Ronaldo en Messi sinds Ronaldo’s 33ste verjaardag nog maar één keer tegen elkaar. Zit een ontmoeting tussen de twee er nog in de komende jaren?

Pelé

De Braziliaan Pelé speelt op zijn 33ste nog steeds bij zijn eerste club Santos in zijn vaderland, al is hij daar wel bezig aan zijn laatste maanden. Zijn drie met Brazilië behaalde wereldtitels heeft hij dan al enige tijd op zak en zijn laatste interland voor dat land had hij ook al enige tijd geleden gespeeld. Zijn record als Braziliaans topscorer aller tijden (77 interlandgoals) staat niettemin in 2020 nog steeds fier overeind. Pelé zou nog enkele jaren in Amerika voetballen bij New York Cosmos om vier jaar na zijn 33ste verjaardag definitief te stoppen. Pelé heeft op zijn 33ste al in drie films gespeeld.

