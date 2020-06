Messi kent onder Setién minst productieve seizoen in tien jaar

De doelpunten van Messi per seizoen:

2005/06: 1 doelpunt in 9 wedstrijden

2004/05: 8 doelpunten in 25 wedstrijden (0.32 per duel)

2006/07: 17 doelpunten in 36 wedstrijden (0.47 per duel)

2007/08: 16 doelpunten in 40 wedstrijden (0.40 per duel)

2008/09: 38 doelpunten in 51 wedstrijden (0.75 per duel)

2009/10: 47 doelpunten in 53 wedstrijden (0.88 per duel)

2010/11: 53 doelpunten in 55 wedstrijden (0.96 per duel)

2011/12: 73 doelpunten in 60 wedstrijden (1.21 per duel)

2012/13: 60 doelpunten in 50 wedstrijden (1.2 per duel)

2013/14: 41 doelpunten in 46 wedstrijden (0.73 per duel)

2014/15: 58 doelpunten in 57 wedstrijden (1.01 per duel)

2015/16: 41 doelpunten in 49 wedstrijden (0.83 per duel)

2016/17: 54 doelpunten in 52 wedstrijden (1.03 per duel)

2017/18: 45 doelpunten in 54 wedstrijden (0.83 per duel)

2018/19: 51 doelpunten in 50 wedstrijden (1.02 per duel)

2019/20: 26 doelpunten in 36 wedstrijden (0.72 per duel)