Messi-koorts in Reims: Kaj Sierhuis en co maken zich op voor PSG-debuut Lionel Messi

Voetbalfans uit Chili, Zuid-Korea, Thailand, Egypte en India die een kaartje proberen te kopen voor een wedstrijd van Stade Reims. Dat waren ze in het Stade Auguste-Delaune niet bepaald gewend. Ze zullen vermoedelijk dan ook geen kaartje kopen omdat ze per se Kaj Sierhuis of Wout Faes, voormalig verdediger van SC Heerenveen en Excelsior, eens in levende lijve willen zien voetballen. Nee, zondag in Reims wordt het debuut van Lionel Messi voor Paris Saint-Germain verwacht. ,,Leo heeft een zeer goede trainingsweek achter de rug. We hebben nog een week te gaan dus ik denk dat hij zijn eerste minuten kan gaan maken", zei Pochettino namelijk tegen ESPN.

En dus schudt Reims op haar grondvesten. Alexandre Jeannin, werknemer bij de ticketshop van Stade Reims, vertelt aan L’Équipe dat alle 20.546 kaarten zijn verkocht. Ter vergelijking: twee weken geleden tegen Montpellier waren er 8.887 fans aanwezig. ,,In het weekend dat Messi naar Paris Saint-Germain kwam, zijn er in drie dagen tijd even veel kaarten verkocht als in de drie weken daarvoor. We hebben aanvragen gehad vanuit de hele wereld. Héél uitzonderlijk.”

Volledig scherm Neymar en Lionel Messi. © AFP

Ook de media kloppen massaal op de deur bij Stade Reims, waar volop extra veiligheidsmaatregelen worden genomen: ,,Met David Beckham en Zlatan Ibrahimovic kregen we maximaal 113 aanvragen. Nu staat de teller al op 122 en we hebben nog een aantal dagen te gaan. We hebben vijftig procent meer interviewverzoeken gekregen. Ook Amerikaanse en Argentijnse media zijn van de partij zondag", vertelt perschef Alexandre Audabram, die verklapt dat de spelers van Stade Reims toch vooral één vraag krijgen deze week: hoe is het om tegen Lionel Messi te gaan spelen? ,,Ze vinden het soms jammer dat de benadering steeds hetzelfde is. Maar na zondag kunnen ze waarschijnlijk echt vertellen hoe het is.”

Bij Stade Reims staan Kaj Sierhuis en Wout Faes onder contract. Sierhuis had in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Nice nog een basisplek, maar was tegen Montpellier al reserve en tegen FC Metz zat hij helemaal niet bij de selectie vanwege een blessure. Het is dus de vraag of hij op tijd fit is om oog in oog te staan met de sterren uit Parijs. Faes, voormalig verdediger van Heerenveen en Excelsior, mag wel zijn borst natmaken. De Belg is een vaste waarde in de defensie die zondag Lionel Messi af moet gaan stoppen.

Volledig scherm Kaj Sierhuis. © ANP