Messi met succes medisch gekeurd bij Paris Saint-Germain, morgen presentatie

Messi is vanmiddag geland op vliegveld Le Bourget bij Parijs voor een medische keuring en hij zou daarna een verbintenis voor twee seizoenen ondertekenen. De Argentijn is vanmiddag met succes medisch gekeurd en heeft geen obstakels meer richting zijn nieuwe avontuur.

In de omgeving van Le Bourget hadden zich al veel fans van de Parijse topclub verzameld om de Argentijn welkom te heten. Hij moet nog wel medisch worden gekeurd, alvorens alle formaliteiten worden afgerond. PSG hoeft geen transfersom voor Messi te betalen. De Argentijn zou jaarlijks zo’n 35 miljoen euro gaan verdienen. De transfervrije Messi onderhandelde de afgelopen dagen met PSG. Hij was op zoek naar een nieuwe club, omdat FC Barcelona hem niet meer kan betalen. De Franse topclub denkt dat het met de 34-jarige Messi eindelijk de Champions League kan winnen.

De zesvoudig wereldvoetballer van het jaar kan een gevreesde aanval gaan vormen met Neymar en Kylian Mbappé. De Nederlander Georginio Wijnaldum tekende deze zomer ook bij PSG. Supporters van de Franse topclub verzamelden zich zondagavond al op een vliegveld in Parijs om Messi op te wachten. Ze schrokken gisteravond even van berichten dat FC Barcelona toch nog een poging zou wagen om de Argentijn te houden. Maar de Spaanse club ontkende dat snel.

Messi is inmiddels dus op het vliegveld in de buurt van Parijs gesignaleerd, nadat hij eerder vertrok vanuit Barcelona. Op beelden is te zien dat Messi samen met zijn vrouw Antonella en drie zonen, Thiago, Mateo en Ciro voor de vertrekhal van het vliegveld Barcelona El-Prat uit een auto stapt. Politieagenten begeleiden hem richting de juiste gate en proberen toegestroomde cameraploegen en fotografen op afstand te houden. Even eerder zagen tientallen journalisten en supporters van Barcelona hoe Messi zijn huis verliet. Zij zagen ook Luis Suárez vertrekken. De boezemvriend van Messi, inmiddels spelend voor Atlético Madrid, was kennelijk even naar Messi gekomen om afscheid te nemen.