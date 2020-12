Messi over record Pelé: ‘Nooit gedacht dit over te nemen’

Messi loste de Braziliaanse legende Pelé af als recordhouder van het aantal doelpunten bij één club. Pelé kwam bij Santos uit op 643 goals. ,,Toen ik begon met voetballen, had ik nooit gedacht ooit een record te vestigen en zeker niet het record dat ik nu van Pelé heb overgenomen", schreef Messi op Instagram na de wedstrijd. ,,Ik kan alleen maar iedereen bedanken die mij gedurende deze jaren heeft gesteund: mijn ploeggenoten, mijn familie, mijn vrienden en mijn supporters.”



Messi kwam op zijn dertiende vanuit Argentinië naar Barcelona en debuteerde in 2004 op 17-jarige leeftijd in de hoofdmacht onder toenmalig hoofdtrainer Frank Rijkaard, in het duel met stadsgenoot Espanyol. Om tot 644 doelpunten te komen had Messi 749 officiële wedstrijden nodig.



Pelé had 757 wedstrijden nodig voor zijn 643 goals voor het Braziliaanse Santos. Pelé feliciteerde Messi zaterdag al met het record. ,,Ik bewonder je heel erg", liet Pelé onder meer weten.