Messi redt pover Barça in stadsderby tegen Espanyol

Daar waar de titelstrijd in Duitsland, Engeland en uiteraard in Nederland nog lang niet is beslist, kan Spanje zich opmaken voor een nieuw Catalaans kampioensfeestje. De voorsprong voor dit weekeinde bedroeg al tien punten op Atlético Madrid. Voor wat spanning had Barça misstap moeten maken in de derby tegen Espanyol. Zover kwam het echter niet.



Barcelona was de betere ploeg, maar speelde simpelweg goed. Dat hoeft geen probleem te zijn als Lionel Messi onderdeel van je ploeg uitmaakt, zo bleek maar weer. De Argentijnse vedette opende in de 71e minuut uit een vrije trap de score. Messi schoot de bal niet al te hard en met veel gevoel over de muur van spelers van Espanyol. Verdediger Víctor Sánchez raakte de bal nog met zijn hoofd, waardoor doelman Diego López kansloos was.