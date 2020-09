Messi schittert in roze en lichtblauw in tweede oefenduel onder Koeman

Messi stond met een fraaie steekpass op de Portugees Francisco Trincão aan de basis van de 1-0 van Philippe Coutinho, die van dichtbij binnen kon tikken. Kort voor rust schoot Messi zelf met rechts op fraaie wijze de 2-0 binnen. Kort na rust maakte Girona de 2-1, maar even later maakte Messi met enig fortuin alweer de 3-1, nu met een van richting veranderd schot met links.



FC Barcelona speelde zaterdagavond het eerste oefenduel onder Koeman. Gimnàstic de Tarragona, dat uitkomt op het derde niveau in Spanje, werd toen met 3-1 verslagen door goals van Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann en Philippe Coutinho, de laatste twee vanaf elf meter.



FC Barcelona speelt zaterdagavond (19.00 uur) in Camp Nou tegen Elche om de jaarlijkse Trofeu Joan Gamper. Die wedstrijd tegen Elche, dat is gepromoveerd naar La Liga, is de laatste test voordat Koeman en zijn spelers echt aan de bak moeten. Barcelona begint de competitie op 26 of 27 september met een thuiswedstrijd tegen Villarreal.