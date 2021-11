Messi verrast met zevende Gouden Bal en laat Lewandowski achter zich: ‘Ongelooflijk dat ik hier weer sta’

Bestuurder busje komt met schrik vrij bij ongeluk maar agenten houden hem wel aan

NIJMEGEN – Een bestuurder van een witte bestelbus is in de nacht van zondag op maandag met de schrik vrij gekomen bij een eenzijdig ongeluk in Nijmegen. De man bleef ongedeerd toen het busje op de zijkant eindigde, maar agenten hielden hem wel aan.

7:40