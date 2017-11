Messi voor zeshonderdste keer in het shirt van Barcelona

De dertigjarige wereldster scoorde in de 600 duels voor Barcelona maar liefst 523 (!) keer. In de Primera Divsion kwam de Argentijn tot 361 doelpunten en in de Champions League staat hij al bijna op 100 (97 treffers op dit moment). Daarnaast was hij 44 maal trefzeker in de Copa del Rey, 13 keer in de Spaanse Super Cup, drie keer in de Europese Super Cup en vijfmaal op het WK voor clubteams.