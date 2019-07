Messi woest na rood in troostfinale: ‘We moeten geen onderdeel zijn van deze corruptie’

Afrika Cup Gastland Egypte met Mo Salah uitgescha­keld door Zuid-Afri­ka

6 juli Gastland Egypte is in de achtste finales van de Afrika Cup uitgeschakeld. Zuid-Afrika was verantwoordelijk voor de verrassende en bovenal pijnlijke aftocht van het land dat al zo vaak het Afrikaanse landentoernooi won. De eindstand na dik 90 minuten voetballen in het stadion van Caïro was 0-1 voor de underdog. Thembinkosi Lorch maakte de winnende goal diep in de tweede helft.