Messi zeker van zevende topscorerstitel na galashow Barcelona tegen Alavés

VideoLionel Messi wordt zo goed als zeker voor de zevende keer in totaal en voor de vierde keer op rij topscorer van La Liga. De Argentijnse aanvoerder van FC Barcelona was met een assist en twee goals nog productief in de laatste competitiewedstrijd van de nummer twee van Spanje. Daarin werd Deportivo Alavés met 0-5 verslagen.

Messi gaf halverwege de eerste helft de assist bij de openingsgoal van Ansu Fati, de zeventienjarige aanvaller die het seizoen afsluit met zeven goals in 24 optredens in La Liga. Messi maakte vervolgens zelf de 0-2 en 0-4. Luis Suárez en invaller Nélson Semedo scoorden ook nog voor FC Barcelona, waar Frenkie de Jong een halfuur voor tijd inviel voor Sergio Busquets. De Jong maakte afgelopen donderdag al zijn rentree bij Barcelona na een kuitblessure die hem een maand aan de kant hield. Hij viel tien minuten voor tijd in tegen Osasuna, dat door een goal in blessuretijd met 1-2 won in Camp Nou.

Messi eindigt het seizoen op 25 goals en 21 assists in 33 competitieduels. Karim Benzema, tweede op de topscorerslijst met 21 goals, komt vanavond (21.00 uur) met kampioen Real Madrid nog in actie tegen Leganés. Die ploeg strijdt in de laatste speelronde nog tegen degradatie en moet winnen en hopen dat nummer zeventien Celta de Vigo verliest bij het al gedegradeerde Espanyol.

Messi nam zijn ploeg vanmiddag bij de hand tegen Deportivo Alavés. De Argentijn was donderdag zeer kritisch nadat Real Madrid de landstitel had veiliggesteld. ,,We zijn een zwakke ploeg die verslagen kan worden door genoeg intensiteit en enthousiasme”, mopperde hij.

