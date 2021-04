Mesut Özil en Eva Longoria investeren in Mexicaanse voetbalclub

Video Koeman en De Jong grijpen met Barça naast koppositie na dreun in Clásico

11 april FC Barcelona verloor in Madrid zijn belangrijke voorsprong op de aartsrivaal in de spannende strijd om de titel. Met een 2-1 nederlaag moet de ploeg van Koeman nu de twee ploegen uit Madrid nog zien te achterhalen in de acht resterende wedstrijden.